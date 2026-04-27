都内の自動車販売業者から現金およそ970万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで警視庁に逮捕された男性（54）について、東京地検はきょう（27日）付で不起訴処分としました。東京地検は「関係各証拠と諸般の事情を考慮して不起訴処分とした」としています。