歌舞伎俳優中村獅童(53）が27日、インスタグラムを更新。親子3人で出演した大坂松竹座公演の無事終了を報告した。獅童は、陽喜、夏幹らとの写真をアップし「大阪松竹座四月御名残公演の千秋楽を無事に迎えることができました。記念となる公演に親子3人で出演させていただくことができましたこと、そして、無事に最後までつとめることができましたこと、心より感謝御礼申し上げます。さらに「夏幹のけがからの復帰もあり、いつも