武豊（57）のデビュー40年を記念した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、東京都中央区の銀座三越で開催される。29日の一般公開に先立ち、内覧会が行われた。今回初公開のデビュー40年記念ムービー「TheDerbyDreamGoesOn〜鳴りやまないダービーの夢」なども紹介された。オリジナルのテーマソングに乗せてレース映像とアニメーションで構成されており、自身も声優として出演。他に木梨憲武や村竹ラシッド