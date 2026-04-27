俳優でダンサーの森山未來（41）が27日、神戸文化ホールで舞台「STILL LIFE」（6月20〜21日、同所）の取材会に出席した。人間と自然の関係を見つめ直すダンス作品。24年に神戸で生まれ、世界各地での公演で高い評価を得て、待望の日本ツアーに臨む。森山とアルゼンチンのダンサー、ダニエル・プロイエットが出演し、振り付け・演出はノルウェーのアラン＝ルシアン・オイエンが手がける。神戸市出身の森山は「2021年くらいから、改