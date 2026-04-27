遠藤玲子キャスター：大谷選手、久々の一発でしたね。三宅正治キャスター：きょうはホームランを含む3安打。このところバットが湿りがちだったので、これが一ついいきっかけになってくれればなと思いますね。そしてもう一つ、世界がこのニュースに驚いた。ロンドンマラソンでケニアのセバスチャン・サウェ選手が、人類史上初の1時間台に突入、1時間59分30秒の世界新記録をマークしました！！榎並大二郎キャスター：ついに“サブツ