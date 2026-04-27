各地で山林火災が相次ぐなか、岩手県大槌町の火災は27日で6日目となりますが、鎮圧のメドは立っていません。現場から中継です。大槌町吉里吉里地区からお伝えします。こちらでは27日午後2時すぎからまとまった雨が降り出し、いまはやんでいるのですが、地面に水たまりが残っている状態になっています。消防の方に話を聞いたところ、雨で地面がぬれたため、あちこちから白い水蒸気が上がっているといい、こちらからも確認することが