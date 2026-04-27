27日、自動車メーカー各社が2025年度の世界販売台数を発表しました。トヨタ自動車の販売台数は、2024年度と比べて2％増の1047万台で、過去最高となりました。アメリカの関税措置が引き続き逆風となる中でも、北米を中心にハイブリッド車が好調だということです。ハイブリッド車の販売台数は、過去最高を更新しました。一方、中東向けについては、先月の輸出台数は、およそ1万7000台と去年の同じ月と比べほぼ半減、販売台数もおよそ