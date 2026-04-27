俳優石原良純が27日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」に出演。番組では、トランプ米大統領や政権幹部が出席したホワイトハウス記者協会主催の夕食会で発生した発砲事件を取り上げた。石原は「1つ聞いた」と前置きし、記者協会の夕食会自体が政治的に重要な場だと指摘。トランプ大統領は記者との関係が悪く、これまで欠席してきたが、出席したのは今回が初めてだった。トランプ大統領が約1時間のメッセ