【第30回手塚治虫文化賞】 4月27日 発表 【拡大画像へ】 朝日新聞社が主催する第30回手塚治虫文化賞の各賞が決定し、大賞に児島青氏の「本なら売るほど」が選ばれた。贈呈式は6月11日、有楽町朝日ホールにて行なわれる。 手塚治虫文化賞は、マンガ文化の健全な発展に寄与することを目的にした賞。「本なら売るほど」は、その中でも年間を通じて最も優れた作品に贈られるマンガ大賞に輝