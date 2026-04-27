4月26日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME2が行われ、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」に進出するクラブが最終局面で激しい順位争いを演じている。 東地区は宇都宮ブレックスが地区優勝を確定。しかし2位から4位の3クラブがデッドヒートを繰り広げている。GAME2開始前は同地区3位につけた千葉ジェッツ。今節の広島ドラゴンフライズと