オクラホマシティ・サンダーは、4月26日（現地時間25日、日付は以下同）にモーゲージマッチアップ・センターで行われた「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第3戦で、フェニックス・サンズを121－109で下し、3勝0敗でシリーズ突破に王手をかけた。 2連覇を目指すサンダーでは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）がゲームハイの42得点