◆■主軸不在のなか際立つ存在感 ロサンゼルス・レイカーズは、プレーオフに入り、見違えるようなインテンシティを発揮している。ルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスの欠場は、あまりにもロスターへのダメージが大きい。しかし、まるでそれをカンフル剤とするかのように、レブロン・ジェームズとマーカス・スマートを中心に士気を高めている。 八村塁も