OPPOは4月中旬、ハイエンドフォルダブルスマートフォン『OPPO Find N6』を国内で順次発売すると発表した。これまで海外展開にとどまっていた「Find N」シリーズが、日本市場に投入されるのは今回が初めてとなる。 （関連：【画像】通常の操作や視認の中で折り目が気になる場面はほとんどない仕上がり） 価格は税込31万8000円。カラーラインアップはステラーチタニウムとブロッサムオレンジの2色展開