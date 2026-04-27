Ryosuke Yamadaが、5月20日にリリースする2ndアルバム『Are You Red.Y?』より、リード曲「MAGIC MUSIC」を本日4月27日に先行配信。また、本日21時よりHey! Say! JUMP公式YouTubeにてMVがプレミア公開される。 （関連：【画像あり】Ryosuke Yamada、上品な黒のスーツ姿で登場した合同取材会） 本楽曲は、これまでRyosuke Yamadaとしてリリースされたリード曲とは異なる魅力を放つ、キラキラと