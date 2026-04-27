今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢と日銀金融政策決定会合に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円６０～１５９円８０銭。 米ニュースサイトのアクシオスが日本時間午前に、イランがパキスタンを通じ、ホルムズ海峡の再開と戦争終結に関する新たな提案を米国に示したと報じた。これを受け、「有事のドル買い」の解消でドル売り・円買いが活発化。一時１５９円１０銭台にド