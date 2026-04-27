バスケットボールB3リーグ・トライフープ岡山は、きのう（26日）までの3日間、ホームでプレーオフの準々決勝に臨みました。 2勝したチームが勝ち上がるプレーオフ。新潟アルビレックスBBを相手に初戦は落とし、後がない状況で戦う2試合目。同点で迎えた試合終了間際でした。終了のブザーの直前に放たれた中村のシュートは、吸い込まれるようにゴールネットへ。劇的