週明け２７日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比８２１円高の６万０５３７円と続急騰。フシ目の６万円大台ラインを突き抜けてから更にスピードアップし、一時は１２００円近い上昇で６万１０００円台を視界に捉える場面があった。唖然とするよりない強さだ。ここ最近の値動きはもはやジェットコースターからタイムマシンに昇華したような、時間軸の概念までも揺さぶるような相場に直面している。大引