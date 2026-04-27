創業約50年、名古屋市西区で建物の外壁やサッシなどの塗装を手がける「丸武塗装」。作業場には、ナフサを原料とするシンナーの缶が並んでいます。 【写真を見る】ナフサ不足で… “シンナー類100%アップ” これまでにない値上げ通知･入荷できない石油製品も 塗装会社｢仕事ができなくなる｣ （丸武塗装 松川敦志専務）Q.1日にどれくらい使う？「2～3缶は軽く使いますね。もう3月終わりから入る量は少なくなって