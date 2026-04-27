■各地方ごとにオフショットが公開 ジュニア公式SNSにて、嵐のコンサートツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』福岡公演のバックについた、ジュニアの集合ショットが公開された。 【写真】嵐バックのジュニア集合ショット①～④ 「福岡公演のバックとしてジュニアが出演させていただきましたありがとうございました」として公開されたのは、お揃いのパーカーに身を