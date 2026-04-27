香取慎吾が自身のInstagramを更新し、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前 ＋ 刀が正式表記）との2ショットを公開した。 【写真】東京公演の千秋楽を迎えた香取慎吾が楽屋を訪れた草なぎ剛とのリラックスした雰囲気の2ショットを公開 ■草なぎ剛が香取慎吾の楽屋を訪問「褒められちゃった」 香取慎吾が主演舞台の東京公演を完走した。4月9日から26日まで、東京・日本青年館ホールで上演された舞台『新宿発8時15