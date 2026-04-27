平和不動産リート投資法人 [東証Ｒ] が4月27日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年5月期の経常利益を従来予想の31.7億円→56.2億円(前期は52億円)に77.6％上方修正し、一転して8.1％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本投資法人は、本日付「国内資産の譲渡に関するお知らせ（ＨＦ西新宿レジデンスＷＥＳＴ、ＨＦ西新宿レジデンス