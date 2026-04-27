この記事をまとめると ■メルセデス・ベンツは「F015」で移動空間の概念を変える未来像を提示した ■巨大スクリーンや自動運転思想は着実に現実化 ■完全自律には至らずも技術は確実に進化している かつての衝撃コンセプトは現実へ 2015年1月。CES（米国国際家電見本市）で、メルセデス・ベンツは度肝を抜くコンセプトカー「F015」を世に放った。まるでSF映画から飛び出してきたかのような継ぎ目のない一体成型のボディが衝撃的