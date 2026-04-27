毎年恒例のゴジラ生誕記念イベント「ゴジラ・フェス2026」が、今年も11月3日に開催されることが発表された。【画像】記事内で紹介した「ゴジラ・シアター」ライアナップ11月3日は1954年に初めて映画『ゴジラ』が公開された日にちなんだ「ゴジラの日」。誕生日として、毎年ファンに親しまれている。今年は新作映画『ゴジラ-0.0』（監督：山崎貴）の公開日にもなっている。一方、「ゴジラ・フェス」恒例企画として、中川和博監