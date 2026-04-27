記者会見するNTTの島田明社長＝27日午後、東京都千代田区NTTは27日、生成人工知能（AI）を動かす基盤となるデータセンターの規模を2033年度に現在の3倍超に拡張すると発表した。受電容量ベースで300メガワットから1ギガワット程度に増やす計画だ。光技術を用いた次世代通信基盤「IOWN（アイオン）」による低遅延の通信環境や、サーバーの発熱を効率的に冷却する最新技術を備え、国内企業を中心としたAI需要の増加に対応する。