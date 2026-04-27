水野美紀（51）が、26日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。引っ越しの際に出たゴミの量に驚きの声があがった。この日のゲストの戸田恵梨香が「独身時代は友達が家に来ても『生活感ないね』っていうのすごい言われてたんで。（結婚、出産を経て）今はたくさんモノがあって、イヤだなーって思う瞬間もあるけれども、だけどこれが豊かさだなーっていうのを知って。何か自分の中でこう