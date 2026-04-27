競馬界の異端児による新企画が誕生！大のボートレース好きを自任する元天才ジョッキー田原成貴（６７）がビッグレースを回顧する「水面の残像」がスタート。初回は２６日に閉幕したボートレース宮島のプレミアムＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」。華麗な優勝劇を天才はどう見たか――。【水面の残像】本当に見応え満点の大会だった。ここ最近、生きのいい若手レーサーから刺激をもらう機会が多かったが、改めて技術と経