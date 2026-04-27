韓国発グローバルグループ・aespaのKARINAが27日、アンバサダーに就任したキューブが運営するゴルフブランド「MARK ＆ LONA」の発表会に登場。ゴルフウェアに身を包み、ドーム公演翌日というハードスケジュールのなか、美しいビジュアルを披露した。発表会ではトークセッションが行われ、KARINAは質問に対して流暢な日本語で回答した。KARINAトークセッションでは、ブランド名「MARK ＆ LONA」にかけて「○○＆○○」という形式で