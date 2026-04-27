ソニーネットワークコミュニケーションズは4月27日、高速光回線サービス「NURO 光」の集合住宅向けプラン「NURO 光（マンション）10ギガ」が、「RBB SPEED AWARD 2025」の「Wi-Fi速度 集合住宅サービス部門」で総合最優秀賞を受けたと発表した。RBB SPEED AWARDは、利用者の実測データをもとに通信速度に優れた事業者を選定し、表彰する年次のアワード。調査は、株式会社イードが2025年1月から2025年12月にかけて行い、RBB TODAYの