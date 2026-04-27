シェブロン選手権米女子ゴルフツアーの今季メジャー初戦シェブロン選手権の最終日が26日（日本時間27日）、米テキサス州メモリアル・パークGC（6811ヤード、パー72）で行われ、世界ランク2位ネリー・コルダ（米国）が完全優勝した。ツアー通算17勝目（メジャー3勝）。優勝賞金135万ドル（約2億1500万円）を獲得した。コルダは初日から首位に立つと最後まで他を圧倒。最終的に2位と5打差で圧勝した。日本勢最高は勝みなみと竹田