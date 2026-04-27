【モデルプレス＝2026/04/27】YouTuber・さくらが4月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開した。【写真】20歳美人YouTuber「可愛さ増してる」透明感溢れる新ヘア◆さくら、ハイトーンカラーの新ヘア披露さくらは「髪色変わりました」と報告し、ソロショットを投稿。これまでの暗めの髪色から一転、透明感のあるベージュ系カラーにイメージチェンジした姿を披露している。「ハイトーン2年ぶりだから気分上がる嬉し