4月25、26日の2日間にかけて、緑黄色社会が主催するイベント＜緑黄色大夜祭2026＞が愛知県・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催された。緑黄色社会が活動初期から開催する対バンライブ＜緑黄色夜祭＞の拡大版として2024年に初回が開催された＜緑黄色大夜祭＞。前回は横浜アリーナでの開催だったが、今年はバンドの地元・愛知県での開催となった。出演は、1日目はCUTIE STREET、大塚 愛、ORANGE RANGE。2日目は礼賛、BE:FIRS