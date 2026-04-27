【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・則本昂大―広島・床田寛樹（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・吉村貢司郎―阪神・才木浩人（１８時・神宮）◆中日・金丸夢斗―ＤｅＮＡ・東克樹（１８時・バンテリンドーム）【パ・リーグ】◆西武・渡辺勇太朗―日本ハム・細野晴希（１３時・ベルーナドーム）◆ロッテ・ジャクソン―楽天・荘司康誠（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・ジェリー―ソフトバンク・松本晴（１８