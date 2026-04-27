メ～テレ（名古屋テレビ） パソコンやスマートフォン向けに東海3県の情報を発信する「Locipo」が、新たなサービスで視聴できます。 メ～テレなど名古屋の民放5局が共同運営する動画配信プラットフォーム「Locipo」が、BBM社の広告付き無料ストリーミングテレビサービス「FASTチャンネル」に、「東海ロキポch」を開設しました。 「東海ロキポch」では、名古屋の民放5局が制作