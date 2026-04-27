メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の七里御浜海岸で、250匹のこいのぼりが観光客らを楽しませています。 世界遺産に登録されている熊野市の七里御浜海岸では26日、地元の住民や高校生らが参加して、こいのぼり約250匹をロープに取り付ける作業がおこなわれました。 こいのぼりは、毎年ゴールデンウィークに観光客や帰省した人たちに楽しんでもらおうと、海岸約1kmにわたって設置されます