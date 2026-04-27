プロ野球日本ハムの元投手で野球解説者の岩本勉氏（54）が、2026年4月26日にユーチューブを更新し、日本ハムの有原航平投手（33）について、「楽をしようとしている」と指摘した。 「2年連続最多勝の有原がかわすピッチングに」 有原は26日に京セラドームで行われたオリックス戦に先発。3回3分の1を投げ、7安打8失点（自責8）で黒星を喫した。今季は5試合に先発して1勝4敗、防御率8.23。 試合は、日本ハムが初回に2点を先制するも