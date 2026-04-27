“令和最強のメリハリボディ”の愛称で知られるグラビアアイドル・澄田綾乃(27)が27日までに自身のインスタグラムを更新。東京・豊洲のデジタル技術を使った体験型ミュージアム「チームラボプラネッツ」を訪れたことを報告した。 【写真】幻想的＆不思議なキラキラ空間で笑顔もキラキラ 「キラキラ空間すてち!!久々にお団子にしたよ」とつづり、鏡と照明を駆使した光あふれる会場でのカットを投稿。チラリとお腹