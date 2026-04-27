各地区における現在の勝ち点と順位状況明治安田J2・J3百年構想リーグは第12節の全試合を終えた。最新の順位表が4月26日時点で公開され、全20試合の激闘を経て各地区の勢力図が鮮明となっている。WEST-Aでは、徳島ヴォルティスが高知ユナイテッドに1-2で敗れたものの、勝ち点27で1位に位置している。カターレ富山はFC今治に2-1で勝利して勝ち点27とし、得失点差により2位となった。高知は徳島を破った結果、勝ち点24で3位につけ