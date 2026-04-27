米国とイランの終戦交渉が膠着局面に入った中で、イランのアラグチ外相がオマーン訪問から1日ぶりに仲介国のパキスタンに入り交渉再開の可能性を打診する動きを見せている。イランのIRNA通信は26日、アラグチ外相がオマーンで同国のハイサム国王を表敬訪問した後、パキスタンの首都イスラマバードに戻りハイレベル面談を継続したと報道した。タスニム通信は「パキスタン当局者との追加協議に向けた復帰。仲介国を通じてイランの終