東京都内で講演する韓国の李赫駐日大使＝27日午後韓国の李赫駐日大使が27日、東京都内で講演し、日本と韓国で「緩やかな共同体が形成されれば、関係が後戻りしない段階に入る」として、経済や文化の結び付きをさらに強めるよう訴えた。現在の日韓関係は李在明大統領と高市早苗首相の間の信頼を土台として良好だと評価した。日韓は経済面で「協力分野を探し、拡大するのが大事だ」と指摘。日韓の自由貿易協定（FTA）や環太平洋