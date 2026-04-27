モデルで実業家のMALIA.（43）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女が入院し、手術を受けることを明かした。「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と長女が手術することになった経緯を説明。「笑っちゃいけないけど、母は爆笑です。わんぱく女子！あっぱれ！です！」と心境をつづった。「人生ってほんと、予定通りになんてい