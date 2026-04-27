歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が、27日までに自身のブログを更新。夫の“もやし君”から結婚30周年のプレゼントをもらったこととともに、ラブラブな夫婦ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】キラキラの指輪を披露する渡辺美奈代と夫のもやし君3月28日に“真珠婚式”となる結婚30周年を迎えたことをブログで報告していた渡辺。この日、「指輪のプレゼント」と題してブログを更新し、「結婚生活30周年の