飯塚オートのSG「第45回オールスター」は4日目を迎えた。6R最終予選を制したのは金子大輔（46＝浜松）。2日目に白星、3日目は不成立となったが、今節2勝目と貫禄を見せつけた。「2日目より良くなった。直線が少し弱いがセッティングで合わせたい。スタートも良かった。タイヤもいいので、これでいく」1角は5番手だったが、そこから着実にさばく金子らしい走り。実力者が軌道に乗ってきた。