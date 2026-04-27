関西空港の旅客数の推移関西エアポートが27日発表した2025年度の関西空港の運営概況（速報値）によると、国際線と国内線を合わせた総旅客数は前年度比6％増の3354万人、国際線旅客数が8％増の2708万人だった。いずれも年度として2年連続で過去最高を更新。円安傾向や大阪・関西万博の開催効果もあり、インバウンド（訪日客）需要が好調だった。中国方面の旅客数は、中国政府による日本への渡航自粛要請の影響で、昨年12月以降