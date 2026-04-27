広島市内のバス停で27日朝、高速バスの車内で刃物を持っていたとして山口県に住む60代の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと27日午前5時半ごろ、広島市安佐南区にあるバス停で、高速バスの運転手から「刃物と携帯電話を持った男が車内の前の方に来て立っている」と通報がありました。駆け付けた警察官が男を説得しながらすきを見て突入し、山口・防府市の無職関誠一郎容疑者（60代）を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しまし