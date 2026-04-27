【ヨハネスブルク＝高木文一】ＡＦＰ通信によると、西アフリカのマリでイスラム過激派などによる攻撃が複数の都市で２５日に始まり、２６日にサディオ・カマラ国防相の死亡が確認された。国際テロ組織「アル・カーイダ」系列の「イスラムとムスリムの支援団（ＪＮＩＭ）」と、遊牧民トゥアレグの武装集団が共同で首都バマコなど複数の都市を攻撃。報道によると、カマラ氏はバマコ郊外の自宅前で、爆発物を積んだ車による攻撃を