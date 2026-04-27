27日（月）夕方は、東京都心も含め関東で雨が降っています。雨雲はゆっくりと東へ進んでいますが、いつやむのか。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■関東の雨夜にはやむ予想関東では27日（月）昼ごろに雨がやんで、午後は晴れ間の出た所もありました。しかし、昼過ぎになって再び西から急速に雨雲が広がっています。関東の雨は午後6時〜7時の間にほとんどの所でやむ予想ですが、沿岸部では午後8時頃まで残る所があるでし