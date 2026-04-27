名称は「通気管」兵庫県JA-SSの公式SNSアカウントが、ガソリンスタンドに設置されている「写真の長い棒のような」装置について紹介しています。掲載された写真は、上下に伸びた煙突のような棒が5本連なっている様子で、スタンドを利用したことがあれば、よく見かける装置のひとつです。どのような目的で設置されているのでしょうか。【写真】えっ…これが「ガソリンスタンドにある謎の長い棒」全貌です同公式アカウントによる