犬が飼い主に体を預ける心理 1.安全な人だという信頼がある 犬が飼い主に体を預けるのは、安全な人だという信頼があるからです。 本来であれば、犬は非常に警戒心の強い動物です。外敵から身を守るため、群れを守るため、常に周囲に気を配って過ごしています。 それくらい警戒心の強い犬が体を預けるというのは、ただ単純に“飼い主だから”ということではなく、強い信頼があるからです。 体を預け、休もうと