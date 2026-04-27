よくある話。記者が幼少の頃は石油資源は30年しかもたないと言われていた。その後、新たな油田の発見や採掘技術などの革新により可採年数は延びている。2020年時点であと50年強との見通しだ。▼中東情勢の悪化が産業界に影響を与えている。ナフサ高騰による包装資材の値上げが深刻だ。軟包材、トレー、容器、ラベルからストレッチフィルム、バンドまで。即日値上げ通告という話も聞く。購入できれば御の字で、調達できない資材も