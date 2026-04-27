Da-iCEが、初となるドームツアー『Da-iCE DAY DOME PHASE 2027』を2027年2月に開催する。 （参考：Da-iCE「いつの日かドームに」『-EntranCE-』ファイナルで示した新たな入口、熱狂のステージを振り返る） 本情報は、4月26日に北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われた全国アリーナツアー『Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-』のファイナル公演で発表された